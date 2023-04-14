Глобальное обновление 7.33 для Dota 2 выйдет 20 апреля

Менеджер команды Team Secret Мэтью Cyborgmatt Бэйли рассказал, что его коллеги из других клубов получили письмо от Valve с подробностями о грядущем обновлении 7.33 в Dota 2.

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Разработчики сообщили командам, что патч 7.33 в Dota 2 выйдет 20 апреля 2023 года утром по тихоокеанскому времени — то есть поздним вечером по Москве. Кроме того, сотрудники Valve предупредили киберспортсменов, что предстоящее обновление будет значительно крупнее, чем обычно.