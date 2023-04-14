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54 минуты назад

Глобальное обновление 7.33 для Dota 2 выйдет 20 апреля

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Менеджер команды Team Secret Мэтью Cyborgmatt Бэйли рассказал, что его коллеги из других клубов получили письмо от Valve с подробностями о грядущем обновлении 7.33 в Dota 2.

Глобальное обновление 7.33 для Dota 2 выйдет 20 апреля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики сообщили командам, что патч 7.33 в Dota 2 выйдет 20 апреля 2023 года утром по тихоокеанскому времени — то есть поздним вечером по Москве. Кроме того, сотрудники Valve предупредили киберспортсменов, что предстоящее обновление будет значительно крупнее, чем обычно.

Уже через пять дней после анонсированного релиза патча, 26 апреля начнётся ESL One Berlin Major 2023 — главный турнир весны по Dota 2. Призёры региональных лиг разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для попадания на чемпионат мира The International.

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