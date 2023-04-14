$81.68-0.4290.00+0.24
10 минут назад

«Только для фанатов серии» — критиков не впечатлила стратегия Minecraft Legends

Чемпионат.comиещё 1

14 апреля спало эмбарго на публикацию рецензий Minecraft Legends — экшен-стратегии по культовой игре Mojang. В целом проект не впечатлил журналистов: на агрегаторах Metacritic и Opencritic у спин-оффа 74 балла из 100.

Критиков не впечатлила стратегия Minecraft Legends
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своих обзорах критики отмечают, что разработчикам удалось перенести многие идеи оригинальной игры в другой жанр, однако по-настоящему они раскрываются только при игре с друзьями. При этом фанатам больших и сложных стратегий игра не предложит ничего нового.

Кроме того, некоторые издания и вовсе заподозрили авторов в том, что проект существует исключительно ради продажи дополнений и сопутствующего мерчандайза.

Отрывки из некоторых рецензий Minecraft Legends

«Minecraft Legends искусно адаптирует вселенную Minecraft к новому жанру, теряя в процессе часть её очарования».

«С ограниченным полем зрения, несколькими командами и простейшим искусственным интеллектом у Legends не получается создавать интересные боевые механики или ситуации, которые необходимо решить творчески».

«Minecraft Legends, безусловно, стоит попробовать, если вы уже подписаны на Game Pass. Но, как и Minecraft Dungeons, это игра только для фанатов серии».

Релиз Minecraft Legends состоится 18 апреля на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий