Играй бесплатно: лучшие бесплатные игры на выходные для ПК

Следующая игра еженедельной раздачи — кооперативный шутер Second Extinction, где игрокам предстоит отбить планету из лап мутировавших динозавров. Проект создателей Generation Zero уже несколько лет пребывает в раннем доступе, однако авторы продолжают развивать игру: главная фишка Second Extinction — это масштабная война человечества против древних рептилий, где нужно биться за каждый регион. Игру также можно забрать до 20 апреля, однако она официально недоступна российским пользователям Epic Games Store.