Играй бесплатно: лучшие бесплатные игры на выходные для ПК

Поздравляем с наступлением пятницы и представляем очередную подборку бесплатных игр на выходные — на этот раз она оказалась неожиданно богата динозаврами.

Фото: Steam Steam

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В Epic Games Store раздают, пожалуй, один из самых громких инди-релизов последних пяти лет — средневековый многопользовательский экшен Mordhau. Игра полностью посвящена реалистичному фехтованию и масштабным сражениям: поклонники истории будут довольны огромным арсеналом оружия и правдоподобными штурмами крепостей. Mordhau можно бесплатно забрать до 20 апреля.

Epic Games Store

Следующая игра еженедельной раздачи — кооперативный шутер Second Extinction, где игрокам предстоит отбить планету из лап мутировавших динозавров. Проект создателей Generation Zero уже несколько лет пребывает в раннем доступе, однако авторы продолжают развивать игру: главная фишка Second Extinction — это масштабная война человечества против древних рептилий, где нужно биться за каждый регион. Игру также можно забрать до 20 апреля, однако она официально недоступна российским пользователям Epic Games Store.

Epic Games Store

Dynopunk продолжает тему динозавров, но в более юморном ключе. Это ностальгическое point-and-click приключение во вселенной, где динозавры никогда не вымирали — они продолжили эволюцию и дожили аж до киберпанкового будущего. Обычный ремонтный механик Крис остался последним тираннозавром в мире, и теперь он стремится построить машину времени, чтобы вернуться в прошлое и найти любовь. Welcome to Synth-City — бесплатный пролог полной версии игры, которая выйдет в конце мая.

Steam

Bearskull — незамысловатый, но увлекательный top-down экшен о храбром герое, который должен покорить подземелье и одолеть его хозяина. Для этого предстоит сражаться с монстрами, решать головоломки, собирать сокровища и смотреть в оба — ловушки поджидают повсюду.

Steam

Наконец, в Steam состоялся официальный релиз «Калибра» — отечественного многопользовательского шутера от третьего лица. Игра делает акцент на грамотную тактику: для победы нужно не только подобрать своего оперативника, но и правильно вооружить его, параллельно используя уникальные способности класса. Причем «Калибр» предлагает не только соревновательные матчи против других игроков, но и PvE задания, а также смешанный PvPvE режим.