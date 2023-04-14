$81.68-0.4290.00+0.24

Хакерша взломала полное издание Assassin's Creed Valhalla

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Хакерша взломала полное издание Assassin's Creed Valhalla
© Чемпионат.com

Несколько дней назад известная хакерша под ником Empress сообщила о намерении взломать полное издание Assassin's Creed Valhalla и снять с игры антипиратскую защиту Denuvo. Девушка отчиталась о том, то всё прошло успешно, а проект появился на торрент-трекерах.

На всё это ей потребовалось всего три дня, тогда как Hogwarts Legacy, которая тоже была с Denuvo, удалось взломать почти за месяц.

Полное издание Assassin's Creed Valhalla включает в себя саму игру, все вышедшие дополнения к ней, различные косметические наборы и многое другое.

Empress говорила, что после успешного взлома Assassin's Creed Valhalla возьмётся за ремейк Resident Evil 4. Судя по всему, именно в нём защита Denuvo падёт следующей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий