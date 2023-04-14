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11 минут назад

Из будущей игры от Bethesda убрали русский язык

Никита Бородкин

Из будущей игры Starfield убрали поддержку русского языка. Об этом сообщает издание OnMSFT.

Из будущей игры от Bethesda убрали русский язык
Фото: Скриншот из игры BethesdaСкриншот из игры Bethesda

Журналисты отметили жалобы геймеров в социальных сетях. В частности, блогер под ником Suvitruf заметил, что поддержка русского языка исчезла из описания тайтла в Steam 11 апреля. По крайней мере 4 апреля на странице новой игры Bethesda было указано, что у нее будет локализация и русские субтитры. Suvitruf обратился к разработчикам за комментарием, но не получил ответа.

Журналисты считают, что компания решила убрать поддержку русского языка из-за конфликта на Украине. Кроме того, у Bethesda может быть проблема с переводом оплаты студиям озвучки «в белую».

Напомним, что Starfield — видеоигра в жанре action/RPG с открытым миром. Релиз тайтла на ПК и консолях Xbox Series, а также в рамках подписки Game Pass запланирован на 6 сентября 2023 года.

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