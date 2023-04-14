Из будущей игры от Bethesda убрали русский язык

Из будущей игры Starfield убрали поддержку русского языка. Об этом сообщает издание OnMSFT.
Журналисты отметили жалобы геймеров в социальных сетях. В частности, блогер под ником Suvitruf заметил, что поддержка русского языка исчезла из описания тайтла в Steam 11 апреля. По крайней мере 4 апреля на странице новой игры Bethesda было указано, что у нее будет локализация и русские субтитры. Suvitruf обратился к разработчикам за комментарием, но не получил ответа.
Журналисты считают, что компания решила убрать поддержку русского языка из-за конфликта на Украине. Кроме того, у Bethesda может быть проблема с переводом оплаты студиям озвучки «в белую».
Напомним, что Starfield — видеоигра в жанре action/RPG с открытым миром. Релиз тайтла на ПК и консолях Xbox Series, а также в рамках подписки Game Pass запланирован на 6 сентября 2023 года.