Из будущей игры от Bethesda убрали русский язык

Из будущей игры Starfield убрали поддержку русского языка. Об этом сообщает издание OnMSFT.

Фото: Скриншот из игры Bethesda Скриншот из игры Bethesda

Журналисты отметили жалобы геймеров в социальных сетях. В частности, блогер под ником Suvitruf заметил, что поддержка русского языка исчезла из описания тайтла в Steam 11 апреля. По крайней мере 4 апреля на странице новой игры Bethesda было указано, что у нее будет локализация и русские субтитры. Suvitruf обратился к разработчикам за комментарием, но не получил ответа.

Журналисты считают, что компания решила убрать поддержку русского языка из-за конфликта на Украине. Кроме того, у Bethesda может быть проблема с переводом оплаты студиям озвучки «в белую».