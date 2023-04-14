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Представлен игровой смартфон с защитой от перегрева

Компания Asus представила линейку флагманских смартфонов для видеоигр, в которую вошли аппараты ROG Phone 7 и ROG 7 Ultimate. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Asus представила игровые смартфоны ROG Phone 7 и ROG 7 Ultimate
© Asus

Представители фирмы заявили, что устройства имеют новую защиту от перегрева. К смартфонам можно подключить кулер AeroActive Cooler 7, который будет охлаждать внутренние компоненты гаджета. Согласно информации Asus, при экстремальных нагрузках и выводе информации на экран с частотой 60 кадров в секунду передняя панель смартфона не должна нагреваться выше 36,5 градуса. Кулер поставляется в комплекте c топовой моделью ROG 7 Ultimate.

Анонсированные флагманы для геймеров имеют практически идентичные технические характеристики, однако на задней панели базового ROG Phone 7 находится RGB-подсветка, а ROG 7 Ultimate — дополнительный двухдюймовый OLED-дисплей. Аппараты получили основной 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2448х1080 пикселей и частотой 120 герц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели девайсов расположена камера с объективами разрешением 50, 13 и 8 мегапикселей. Смартфоны получили разъем для наушников, стереодинамики, два порта USB-C для подключения аксессуаров, NFC, встроенный в экран дактилокопический сенсор. ROG Phone 7 и ROG 7 Ultimate имеют аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов с быстрой проводной зарядкой мощностью 60 ватт.

Стоимость ROG Phone 7 составила 999 евро или около 90 тысяч рублей, ROG 7 Ultimate оценили в 1399 евро, или около 125 тысяч рублей.

В начале апреля Xiaomi анонсировала в России новые смартфоны дочернего бренда Redmi. Redmi Note 12 оценили в 16 990 рублей, Redmi Note 12 Pro — в 32 990 рублей.

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