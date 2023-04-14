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1 час назад

Sony показала 25 минут геймплея Final Fantasy XVI

Газета.Ru

Компания Sony Interactive Entertainment провела специальный выпуск презентации State of Play, полностью посвященной игре Final Fantasy XVI от Square Enix. Об этом сообщает The Verge.

Sony показала 25 минут геймплея Final Fantasy XVI
Фото: Square EnixSquare Enix

В рамках мероприятия был представлен 25-минутный ролик с геймплеем игры в 4К, где были продемонстрированы эффектные сражения с разными типами боссов, кат-сцены и живописные пейзажи. Кроме того, в ролике можно увидеть глобальную карту мира и Убежище — место, где герой будет отдыхать, тренироваться, прокачивать навыки и узнавать о ситуации в мире.

По сюжету игры протагонист Клайв пройдет три стадии взросления. Его будут сопровождать различные спутники, а также волк, которому можно будет отдавать команды.

Известно, что главную музыкальную тему для игры написал и исполнил популярный японский композитор и певец Кэнси Енэдзу — он известен многим как авто опенинга к аниме «Человек-бензопила». Как заявил продюсер Final Fantasy XVI Наоки Есида, Енэдзу является большим поклонником франшизы Final Fantasy, а потому с радостью согласился принять участие в разработке игры.

Релиз Final Fantasy XVI запланирован на 22 июня 2023 года на PlayStation 5. Известно, что игра получит русские субтитры.

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