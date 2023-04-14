$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

Стала известна дата релиза Company of Heroes 3 на консолях PS5 и Xbox Series

Игромания.ру

Relic Entertainment назвала дату релиза стратегии Company of Heroes 3 на платформах PS5 и Xbox Series — 30 мая.

Названа дата релиза Company of Heroes 3 на PS5 и Xbox Series
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это первый релиз на консолях за 17-летнюю историю серии CoH. Версии игры будут включать в себя обновлённый интерфейс и функцию тактической паузы, которая уже доступна на PC.

Напомним, что игра вышла в Steam в феврале этого года (но не для пользователей из России). Она пришлась по душе критикам, но разочаровала многих игроков. В настоящее время рейтинг стратегии в Steam лишь «смешанный» и составляет всего 57%.

А в конце прошлого месяца Company of Heroes 3 получила первое крупное бесплатное обновление под названием Operation Sapphire Jackal. Оно добавило в игру ежедневные и еженедельные испытания, косметику и не только.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий