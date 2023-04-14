Названа дата релиза Company of Heroes 3 на PS5 и Xbox Series

Relic Entertainment назвала дату релиза стратегии Company of Heroes 3 на платформах PS5 и Xbox Series — 30 мая.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это первый релиз на консолях за 17-летнюю историю серии CoH. Версии игры будут включать в себя обновлённый интерфейс и функцию тактической паузы, которая уже доступна на PC.

Напомним, что игра вышла в Steam в феврале этого года (но не для пользователей из России). Она пришлась по душе критикам, но разочаровала многих игроков. В настоящее время рейтинг стратегии в Steam лишь «смешанный» и составляет всего 57%.