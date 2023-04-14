Vampire Survivors получила второе дополнение с новыми персонажами

Для инди-хита Vampire Survivors вышло второе дополнение под названием Tides of the Foscari, которое добавляет в игру восемь новых персонажей, 13 видов оружия, одну локацию, новые мелодии и 20 достижений.

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DLC уже доступно в Steam, где его цена со скидкой составляет 72 рубля, на Xbox и на мобильных устройствах — по цене не больше 2 долларов.