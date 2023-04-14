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Vampire Survivors получила второе дополнение с новыми персонажами и не только

Для инди-хита Vampire Survivors вышло второе дополнение под названием Tides of the Foscari, которое добавляет в игру восемь новых персонажей, 13 видов оружия, одну локацию, новые мелодии и 20 достижений.

Vampire Survivors получила второе дополнение с новыми персонажами
© Игромания.ру

DLC уже доступно в Steam, где его цена со скидкой составляет 72 рубля, на Xbox и на мобильных устройствах — по цене не больше 2 долларов.

Вместе с дополнением Vampire Survivors получила и свежий патч 1.4.0. В его состав вошли новые музыкальные треки, обновлённый звуковой эффект Ночного Меча, возможность выбора нового движка на бета-ветке и не только. Ещё больше нового контента обещают выпустить в течение следующих нескольких недель.

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