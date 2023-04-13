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54 минуты назад

Авторы Star Citizen сделали игру временно бесплатной

Игромания.ру

Студия Cloud Imperium Games сообщила о выходе свежего обновления космического симулятора Star Citizen. Патч до версии Alpha 3.18.1 в основном посвящён исправлениям ошибок, допущенных в мартовском обновлении: оно сделало проект неиграбельным для многих игроков, и отдельную волну недовольства вызвали сроки исправления ошибок.

Авторы Star Citizen сделали игру временно бесплатной
Фото: Игромания.руИгромания.ру

За последние несколько недель команда внедрила огромное количество исправлений и теперь считает, что инфраструктура готова пройти интенсивное тестирование. И для этого разработчики запускают событие Free Fly: в течение недели, с сегодняшнего дня и до 20 апреля, играть в Star Citizen могут все желающие совершенно бесплатно.

Разработчики открывают сервера большому количеству новичков, чтобы убедиться, что сервера смогут справиться с быстро растущей базой игроков. В частности, событие выступает как подготовка к пиковым нагрузкам: на конец мая запланировано традиционное событие Invictus Launch Week Free Fly.

Помимо этого, свободный доступ даст игрокам возможность познакомиться со свежими новинками: локациями, гоночными трассами и прочим. Впрочем, если студия столкнётся с катастрофическими проблемами, событие Free Fly ей придётся завершить досрочно.

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