Авторы XDefiant представили карты и фракции, а критики выпустили превью

Ubisoft, как и обещала, провела презентацию командного шутера XDefiant. В её рамках нам рассказали подробности о будущей игре, а также представили фракции, режимы и карты. Заодно нам представили планы разработчиков на будущее. Одновременно ряд игровых изданий опубликовал свои предварительные обзоры, написанные на основе первого знакомства с игрой. И большинство сходится на мысли, что Ubisoft попыталась сотворить собственную версию Call of Duty. Когда дело доходит до ощущения игрового процесса и скорости, XDefiant действительно создаёт атмосферу, напоминающую Call of Duty. Это не должно быть сюрпризом, учитывая, что студия, создающая его, была основана бывшими разработчиками COD, вспомнить хотя бы бывшего исполнительного продюсера Infinity Ward Марка Рубина. Честно говоря, если вы являетесь поклонником мультиплеера Call of Duty, здесь вы почувствуете себя как дома с точки зрения движения и стрельбы. Eurogamer Перед началом каждого матча мы выбираем свою фракцию: Echelon (Splinter Cell), Libertad (Far Cry 6), Cleaners (The Division), Phantoms (Ghost Recon) или Dedsec (Watch Dogs). Эти фракции работают как классы, и нет ограничений на количество представителей в каждой команде. При этом любому персонажу можно выбрать любое оружие и даже сменить фракцию посреди игры. Матчи проходят в одном из 14 мест, знакомых по играм Ubisoft. В игре пять режимов: традиционные Domination и Occupy и линейные Escort и Zone Control. В необычном режиме Hot Shot игроки с наибольшим количеством очков получает увеличение скорости передвижения и стрельбы, но при этом он выделяется на экранах врагов как предпочтительная цель. XDefiant ощущается как «возвращение к основам» в жанре, давно пересыщенном системами, сервисами и механиками. Несмотря на то, что в XDefiant есть особенности, меняющие игровой процесс, простота и понятность заслуживает внимания. Dexerto Даже при том, что игровой процесс у XDefiant гладкий и технически грамотный, на каждом шагу ощущается потраченный впустую потенциал. Мне не встретилось ни одного момента, который бы вызвал искренний энтузиазм или возбуждение. XDefiant — это прекрасно, но на рынке, уже забитом множеством отличных шутеров, она ничем не выделяется. Даже название сбивает с толку — оно звучит как клон Halo 2006 года или энергетический напиток для геймеров. Мне даже интересно, для кого предназначалась эта игра. Polygon Сегодня в XDefiant стартует очередной этап закрытого бета-тестирования. Он продлится до 23 апреля, подать заявку на участие можно на официальном сайте.