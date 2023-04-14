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Новый трейлер Diablo 4 посвятили Волшебнице

Blizzard презентовала новый небольшой трейлер Diablo 4. Он посвящён Волшебнице, которая уничтожает врагов самыми разными стихиями. Она умеет и испепелять огонь, и насылать мороз, и превращать недругов в пепел благодаря извержению молний. Для применения умений волшебники прибегают к трате маны. А в качестве оружия класс может использовать или двуручный посох, или специальный жезл.

Новый трейлер Diablo 4 посвятили Волшебнице
© Чемпионат.com

Трейлер Diablo 4, посвящённый классу «Волшебник»

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.

Сотрудник Blizzard Джо Пьепиора недавно рассказал, что цель команды разработчиков — выпускать новый сюжетный контент для Diablo 4 каждые три месяца. Речь идёт не о полноценных сюжетных расширениях, а о небольших главах, в которых будут некие новые механики.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня.

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