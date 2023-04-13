Опрос разработчиков Disney Dreamlight Valley намекает на новый мир

Авторы Disney Dreamlight Valley выпустили опрос игроков. В нём разработчики интересуются, на какой платформе они играют и какой из наборов основателей приобрели. Но, помимо этого, в опросе есть вопрос о том, какую франшизу Disney/Pixar мы бы хотели увидеть в игре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На выбор предлагается целый ряд известных и любимых серий, но игроки могут также предложить собственный вариант: «101 далматинец»; «Аладдин»; «Алиса в стране чудес»; «Атлантида: Затерянный мир»; «Красавица и чудовище» (дополнительные персонажи); «Золушка»; «Похождения императора»; «В поисках Немо»; «Геркулес»; «Суперсемейка»; «Вселенная Микки Мауса» (дополнительные персонажи); «Корпорация монстров»; «Мулан»; «Кошмар перед Рождеством»; «Питер Пэн»; «Пираты Карибского моря»; «Принцесса и лягушка»; «Спящая красавица»; «Рапунцель: Запутанная история»; «История игрушек» (дополнительные персонажи); «Вверх»; «Винни-Пух»; «Ральф».

Gameloft уже сообщала о своих планах развития игры, в частности, вскоре в Dreamlight Valley появятся Симба и Нала, а также герои книги Шарон Камерон The Forgetting. Но разработчики явно уже строят более далёкие перспективы и готовятся сделать игровой мир ещё шире.