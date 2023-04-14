Nintendo прекращает работу в России

Nintendo прокомментировала изданию Eurogamer ситуацию с российским офисом компании и планами на будущее. Новость стала актуальной на фоне параллельного импорта новой игры Metroid Prime Remastered в Россию через компанию «Ачивка», учредителем которой выступает глава российского офиса Nintendo Яша Хаддажи.

© Чемпионат.com

Российский офис Nintendo сохранит минимальное присутствие во время сворачивания операций и выполнения контрактных обязательств. Сотрудники московского офиса получат индивидуальную компенсацию по итогам окончания деятельности компании.

Nintendo ведёт переговоры с несколькими компаниями, которые могут заняться ремонтом и исполнением гарантий уже проданной продукции Nintendo в России — «Ачивка» может стать таким партнёром.

Nintendo знает о параллельном импорте своей продукции в Россию, но не принимает в этом никакого участия.

«Ачивка» — новая компания, в которой работают большинство нынешних сотрудников российского офиса Nintendo. Компания планирует поставлять в Россию игры и технику Nintendo и PlayStation. Полноценное развёртывание начнётся летом. Анонсы обещают тогда.