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Nintendo прекращает работу в России

Nintendo прокомментировала изданию Eurogamer ситуацию с российским офисом компании и планами на будущее. Новость стала актуальной на фоне параллельного импорта новой игры Metroid Prime Remastered в Россию через компанию «Ачивка», учредителем которой выступает глава российского офиса Nintendo Яша Хаддажи.

Nintendo прекращает работу в России
© Чемпионат.com
  • Российский офис Nintendo сохранит минимальное присутствие во время сворачивания операций и выполнения контрактных обязательств. Сотрудники московского офиса получат индивидуальную компенсацию по итогам окончания деятельности компании.
  • Nintendo ведёт переговоры с несколькими компаниями, которые могут заняться ремонтом и исполнением гарантий уже проданной продукции Nintendo в России — «Ачивка» может стать таким партнёром.
  • Nintendo знает о параллельном импорте своей продукции в Россию, но не принимает в этом никакого участия.

«Ачивка» — новая компания, в которой работают большинство нынешних сотрудников российского офиса Nintendo. Компания планирует поставлять в Россию игры и технику Nintendo и PlayStation. Полноценное развёртывание начнётся летом. Анонсы обещают тогда.

Nintendo приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, отключив даже цифровой магазин eShop.

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