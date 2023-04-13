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2 часа назад

Авторы Overwatch&nbsp;2 переделают управление навыками Ткача Жизни

Игромания.ру

На днях в Overwatch 2 стартовал четвёртый сезон, который открыл нового героя, Ткача Жизни. И его набор уникальных умений причинил сложности игрокам с геймпадами: в стандартной раскладке оказывает неудобно переключаться между атакующими умениями и исцеляющими навыками.

Авторы Overwatch&nbsp;2 переделают управление навыками Ткача Жизни
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики выслушали игроков и пообещали принять меры. Аарон Келлер сообщил, что команда изучает альтернативные варианты управления, чтобы сделать переход от лечения к урону более плавным. Изменению, в частности, подвернутся рывок Lifeweaver и смена его оружия. Но подробности и сроки будут известны лишь со временем.

Напомним, что Ткач Жизни — новый класс поддержки, способный защитить и исцелить своих соратников. И, как уже заметили игроки, некоторые его способности работают странно.

В частности, импульс притяжения Lifeweaver сочетается с собственными умениями героев: прыжковый ранец Уинстона во время «Жизненной хватки» даёт невероятную скорость и перемещает героя в два раза дальше. Blizzard уже отметила это как ошибку, и в скором времени её должны устранить.

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