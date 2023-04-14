Для Total War: Warhammer III вышло дополнение про гномов Хаоса

Создатели Total War: Warhammer III выпустили для игры свежее обновление 3.0, которое принесло с собой платное дополнение Forge of the Chaos Dwarfs и другой контент.

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Forge of the Chaos Dwarfs добавляет в игру трёх новых легендарных лордов, более 26 уникальных боевых отрядов, сотрудничество с другими гномами Хаоса и не только. Кроме этого, в состав апдейта 3.0 вошли (полный патчноут):

бесплатное дополнение Mirror of Madness с двумя новыми режимами;

бесплатный легендарный герой Ульрика Магдова;

новая функция рандомизации, которая поможет разнообразить кампании — бросок кубика определит за игрока расу и легендарного лорда для нового приключения;

дополнительные настройки ИИ, улучшения карт сражений и другие корректировки для повышения оперативности реагирования армий;

изменения баланса, затрагивающие Бретоннию, Тёмных Эльфов, Великий Катай и многое другое.

Пошаговая стратегия Total War: Warhammer III доступна на PC. Напомним, что игра официально не продаётся в России.