Аудитория The Elder Scrolls Online в июле 2022 года достигла отметки в 21 миллион игроков. Не прошло и года, как сообщество проекта превзошло 22 миллиона человек. Случилось это незадолго до выхода крупного дополнения Necrom.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В нём игрокам предлагается отправиться на полуостров Телванни в Морровинде и спасти секреты Апокрифа. Авторы заявляют, что сразиться придётся за само существование реальности. Кроме того, будет и новый игровой класс мастера рун, который показали в свежем ролике. Всего же будет около 30 часов сюжетного контента.

Публичные тестовые сервера дополнения Necrom откроются 17 апреля. Полноценный релиз состоится 5 июня на PC и 20 июня на PlayStation и Xbox.