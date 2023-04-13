$81.68-0.4290.00+0.24
15 часов назад

Аудитория The Elder Scrolls Online выросла до 22 миллионов

Игромания.ру

Аудитория The Elder Scrolls Online в июле 2022 года достигла отметки в 21 миллион игроков. Не прошло и года, как сообщество проекта превзошло 22 миллиона человек. Случилось это незадолго до выхода крупного дополнения Necrom.

Аудитория The Elder Scrolls Online выросла до 22 миллионов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В нём игрокам предлагается отправиться на полуостров Телванни в Морровинде и спасти секреты Апокрифа. Авторы заявляют, что сразиться придётся за само существование реальности. Кроме того, будет и новый игровой класс мастера рун, который показали в свежем ролике. Всего же будет около 30 часов сюжетного контента.

Публичные тестовые сервера дополнения Necrom откроются 17 апреля. Полноценный релиз состоится 5 июня на PC и 20 июня на PlayStation и Xbox.

В марте The Elder Scrolls Online на консолях пополнилась аддоном Scribes of Fate. Увы, разработчики случайно добавили в игру рисунок российской художницы, но пока решения проблемы не появилось.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий