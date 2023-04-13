Что мы знаем о Haunted Chocolatier: следующей игре создателя Stardew Valley

Создатель Stardew Valley Эрик Бароне, больше известный под псевдонимом ConcernedApe, уже долгое время работает над своей следующей игрой — Haunted Chocolatier. Портал PC Gamer собрал все, что известно о проекте на данный момент.

Фото: ConcernedApe ConcernedApe

Когда состоится релиз Haunted Chocolatier

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Если вкратце, никто не знает. ConcernedApe впервые анонсировал игру в октябре 2021 года: если судить по истории обновлений Stardew Valley, разработчик привык держать крупные новости в секрете. Обычно он просто делится небольшими тизерами в виде изображений. Скорее всего, разработка Haunted Chocolatier пойдет тем же путем. На момент анонса автор заявил, что занимался проектом более года в тайне ото всех.

Какой игрой будет Haunted Chocolatier

Если Stardew Valley была симулятором фермы, то Haunted Chocolatier — симулятор шоколадной лавки, где игроку предстоит готовить и продавать сладости. Магазинчик расположен в городе, где живет множество второстепенных персонажей со своими историями. Сам разработчик признался, что пока не знает, как лучше описать проект, но сказал, что игровой процесс завязан на сбор ингредиентов, приготовление шоколада и работу в магазине.

Если говорить о других механиках, то ConcernedApe отдельно подметил, что боевая система станет чуть глубже. Например, игрок сможет пользоваться щитами, чтобы блокировать атаки и оглушать врагов. Помимо них во вторую руку можно будет взять и другие предметы, которые подойдут для разных стилей прохождения.

Опять же, автор пока не рассказал, как именно организован менеджмент магазина сладостей, но кое-какие выводы можно сделать по трейлеру. На видео попал момент, где игрок выбирает тип витрины и размещает шоколад на прилавке, пока снаружи магазина собираются люди. Разработчик также подтвердил, что в игре будет возможность заводить романтические отношения, и, скорее всего, эта механика немного изменится по сравнению со Stardew Valley.

ConcernedApe

Появится ли в Haunted Chocolatier кооперативный режим

Нет, Haunted Chocolatier будет строго одиночной игрой. Многопользовательский режим появился в Stardew Valley в рамках крупного обновления после релиза, но в этот раз ConcernedApe не планирует вводить кооператив. Тем не менее, есть вероятность, что моддеры найдут возможность внедрить сетевой кооператив своими руками.

В Haunted Chocolatier будут битвы с боссами

На стриме, посвященном обсуждению саундтрека Stardew Valley, разработчик обмолвился, что в Haunted Chocolatier будут сражения против боссов. Он даже представил одну из музыкальных тем — она называлась beeboss. Скорее всего, шоколатье предстоит сразиться с пчелами, когда очередной рецепт потребует мед.

Появится ли в Haunted Chocolatier поддержка модов

ConcernedApe ничего не говорил о поддержке пользовательских модов или инструментах для их разработки, но, если судить по Stardew Valley, игра вряд ли обойдется совсем без модификаций. Разработчик активно поддерживал сообщество во всем, что касалось обновлений для Stardew Valley: она получила столько хороших модов, что Haunted Chocolatier просто обречена стать не менее популярной.