2D симулятор выживания Farworld Pioneers выйдет 30 мая

Ро Уотсон, один из авторов Starbound и RimWorld и ведущий разработчик Farworld Pioneers, подробнее рассказал о своей новой игре. Это будет симулятор выживания со случайной генерацией мира, в котором можно построить космический корабль и отправиться покорять другие планеты.
Изначально Ро вдохновлялся Infiniminer и Minecraft, в которые играл ещё будучи подростком. Его не устраивало, что постройки без участия игроков пустовали, поэтому он придумал игру, в которой искусственный интеллект даст повод для существования всех достижений пользователя.
Уотсон описывает Farworld Pioneers как 2D песочницу с элементами стратегии в реальном времени. Игрокам придётся следить за состоянием своей базы и настроением жителей. Будет много взаимосвязанных механик. Например, богатая база привлечёт к себе пиратов, а запутанные ходы заставят жителей покинуть поселение.
У Ро не нашлось много времени на разъяснение всех особенностей игры. Он заявил, что будут сражения с боссами, секреты, древо развития технологий и многопользовательский режим до 32 игроков. Farworld Pioneers выходит 30 мая на PC, PlayStation и Xbox, а также в подписке Game Pass.