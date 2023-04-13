2D симулятор выживания Farworld Pioneers выйдет 30 мая

Ро Уотсон, один из авторов Starbound и RimWorld и ведущий разработчик Farworld Pioneers, подробнее рассказал о своей новой игре. Это будет симулятор выживания со случайной генерацией мира, в котором можно построить космический корабль и отправиться покорять другие планеты.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально Ро вдохновлялся Infiniminer и Minecraft, в которые играл ещё будучи подростком. Его не устраивало, что постройки без участия игроков пустовали, поэтому он придумал игру, в которой искусственный интеллект даст повод для существования всех достижений пользователя.

Уотсон описывает Farworld Pioneers как 2D песочницу с элементами стратегии в реальном времени. Игрокам придётся следить за состоянием своей базы и настроением жителей. Будет много взаимосвязанных механик. Например, богатая база привлечёт к себе пиратов, а запутанные ходы заставят жителей покинуть поселение.