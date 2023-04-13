$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

2D симулятор выживания Farworld Pioneers выйдет 30 мая

Игромания.ру

Ро Уотсон, один из авторов Starbound и RimWorld и ведущий разработчик Farworld Pioneers, подробнее рассказал о своей новой игре. Это будет симулятор выживания со случайной генерацией мира, в котором можно построить космический корабль и отправиться покорять другие планеты.

2D симулятор выживания Farworld Pioneers выйдет 30 мая
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально Ро вдохновлялся Infiniminer и Minecraft, в которые играл ещё будучи подростком. Его не устраивало, что постройки без участия игроков пустовали, поэтому он придумал игру, в которой искусственный интеллект даст повод для существования всех достижений пользователя.

Уотсон описывает Farworld Pioneers как 2D песочницу с элементами стратегии в реальном времени. Игрокам придётся следить за состоянием своей базы и настроением жителей. Будет много взаимосвязанных механик. Например, богатая база привлечёт к себе пиратов, а запутанные ходы заставят жителей покинуть поселение.

У Ро не нашлось много времени на разъяснение всех особенностей игры. Он заявил, что будут сражения с боссами, секреты, древо развития технологий и многопользовательский режим до 32 игроков. Farworld Pioneers выходит 30 мая на PC, PlayStation и Xbox, а также в подписке Game Pass.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий