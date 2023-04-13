От Frostpunk до Cities: Skylines: во что поиграть, если нравится SimCity

Серия SimCity некогда была главной представительницей жанра градостроительных симуляторов. Сейчас она давно потеряла былой статус, однако сами по себе игры про градостроение живут и процветают — мы собрали пять лучших проектов, в которые обязательно стоит поиграть, если вы скучаете по SimCity.

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Cities: Skylines

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Cities: Skylines стала одной из главных причин гибели SimCity. Конечно, поклонники последней могут быть обижены на этот факт, но если вы просто любите жанр градостроительных симуляторов, то, скорее всего, нам не нужно ничего рассказывать — вы и так знаете, что Cities: Skylines вне конкуренции. Она большая, хорошо оптимизированная, поддерживает сотни пользовательских модов и имеет миллион разных дополнений на любой вкус. Даже после выхода недавно анонсированного продолжения она вряд ли утратит актуальность.

Steam

Frostpunk

Frostpunk — это гибрид градостроительной стратегии и симулятора выживания, где игроку предстоит управлять последним оплотом человечества, который ютится посреди бесконечных снегов. Чтобы спасти выживших, придется позаботиться о добыче топлива, ресурсов и пропитания, параллельно рассылая разведчиков в поисках других людских поселений. Помимо этого, конечно же, важно думать о морали: людям нужно во что-то верить, и только вам решать, чем станет прибежище человечества — авторитарной антиутопией, религиозной коммуной или руинами.

Steam

Farthest Frontier

Farthest Frontier пока пребывает в раннем доступе Steam, однако игра уже сейчас собрала довольно много положительных отзывов для проекта в столь нишевом жанре. Игроку предстоит возглавить небольшое поселение на отшибе цивилизации и привести его к процветанию: для этого нужно не только обеспечить людям комфорт, но и наладить хорошую экономику. Сельское хозяйство, производство предметов первой необходимости, медицину, торговую инфраструктуру и, конечно же, защиту от дикой природы.

Steam

Pharaoh: A New Era

A New Era — переиздание культового градостроительного симулятора Pharaoh, который посвящен древнеегипетским городам. Игра считается классикой жанра, и не зря: она сочетает низкий порог вхождения и множество механик, от планирования городских кварталов до торговли и религии. В Pharaoh предстоит не только следить за выполнением приказов фараона, но и не прогневать капризных богов — если задобрить их, то градоначальника ждет процветание.

Steam

Foundation

Наконец, Foundation понравится тем, кто любит планировать города без особых стрессов и головной боли. Это медитативная стратегия, где игрок возглавляет небольшое средневековое поселение: все привычные элементы жанра, вроде потребностей жителей и экономики, присутствуют. Но главное отличие Foundation от аналогов — творческий конструктор зданий, который позволяет не только собрать сооружение по собственным чертежам, но и красиво расположить его без жесткой привязки к геометрической сетке.