В World of Tanks добавят копию мемориала на Мамаевом кургане ко Дню Победы

«День Победы — один из главных праздников в нашей игре, и в этот раз мы решили приурочить его празднование к 80-летию победы в Сталинградской битве. В мемориальном комплексе есть два знаковых объекта, которые мы хотели показать в ангаре: монумент «Родина-мать зовёт!» и площадь Стоявших насмерть. В игре площадь выглядит шире настоящей: нам нужно было разместить на ней танки и другие сооружения».