$82.09-0.0989.76+0.03
57 минут назад

В World of Tanks добавят копию мемориала на Мамаевом кургане ко Дню Победы

Чемпионат.comиещё 1

Компания Lesta Games сообщила, что в «Мире Танков» к 9 мая появится ангар по мотивам всемирно известного мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

В World of Tanks добавят копию мемориала на Мамаевом кургане ко Дню Победы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам авторов, День Победы — один из главных праздников России, поэтому они не могли обойти его стороной. Также разработчики консультировались с сотрудниками мемориального комплекса, чтобы более точно воссоздать его в игре.

«День Победы — один из главных праздников в нашей игре, и в этот раз мы решили приурочить его празднование к 80-летию победы в Сталинградской битве. В мемориальном комплексе есть два знаковых объекта, которые мы хотели показать в ангаре: монумент «Родина-мать зовёт!» и площадь Стоявших насмерть. В игре площадь выглядит шире настоящей: нам нужно было разместить на ней танки и другие сооружения».

Разработчики рассказали, что некоторые из вариантов выглядели футуристично и эффектно, но это было не то, что требовалось. Команда хотела, чтобы инсталляция выглядела правдоподобно: применены конструкции, которые действительно могли бы использоваться в реальности.

«Самой большой проблемой оказался стартовый ракурс. Долго думали, как его оформить, чтобы, с одной стороны, он выглядел празднично, а с другой, не сильно перетягивал на себя внимание и не убивал всё вокруг. Ведущий 3D-художник предложил поставить большие цифры — даты Великой Отечественной войны. И эта идея очень классно легла на нашу концепцию».

Материалы, используемые при разработке ангара

LESTA GAMES
LESTA GAMES
LESTA GAMES

Игра «Мир Танков» доступна только на ПК.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий