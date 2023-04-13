Названа игра, из-за которой ломают смартфоны и стены

Серия шутеров от первого лица Call of Duty оказалась самой разрушительной игрой для стен, потолков и личных вещей. Согласно опросу Compare The Market, именно эта игра приводит к наибольшему количеству случайных повреждений в домах.

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«Более 33% игроков в Call of Duty, популярного шутера от первого лица, признали, что случайно что-то ломали или повреждали в своем доме во время игры», — говорится в исследовании.

Онлайн-игра Fortnite заняла второе место с чуть более 29%. Также в список попали Grand Theft Auto и Mario Kart.

В список вошли VR-игры, для которых необходим шлем виртуальной реальности. Однако они оказались позади всех вышеупомянутых франшиз.

Согласно опросу, средняя стоимость ремонта из-за ярости во время игр составила $477,34. Это примерно равно стоимости игровой консоли PlayStation 5 в США.

Чаще всего геймеры повреждали ноутбуки из-за того, что случайно опрокидывали напиток на гаджет. Затем по частоте поломок в опросе указаны дыры в стенах, потолках или полу.