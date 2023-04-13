$82.09-0.0989.76+0.03

Названа игра, из-за которой ломают смартфоны и стены

Серия шутеров от первого лица Call of Duty оказалась самой разрушительной игрой для стен, потолков и личных вещей. Согласно опросу Compare The Market, именно эта игра приводит к наибольшему количеству случайных повреждений в домах.

Названа игра, из-за которой ломают смартфоны и стены
© Газета.ru

«Более 33% игроков в Call of Duty, популярного шутера от первого лица, признали, что случайно что-то ломали или повреждали в своем доме во время игры», — говорится в исследовании.

Онлайн-игра Fortnite заняла второе место с чуть более 29%. Также в список попали Grand Theft Auto и Mario Kart.

В список вошли VR-игры, для которых необходим шлем виртуальной реальности. Однако они оказались позади всех вышеупомянутых франшиз.

Согласно опросу, средняя стоимость ремонта из-за ярости во время игр составила $477,34. Это примерно равно стоимости игровой консоли PlayStation 5 в США.

Чаще всего геймеры повреждали ноутбуки из-за того, что случайно опрокидывали напиток на гаджет. Затем по частоте поломок в опросе указаны дыры в стенах, потолках или полу.

Ранее сообщалось, что коллекционер скинов для Counter-Strike: Global Offensive под ником Gergely Szabo чуть не потерял доступ к своим внутриигровым предметам на 39 млн руб. из-за одного комментария.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий