Nvidia раскрыла статистику использования рейтрейсинга и DLSS в играх
Компания Nvidia рассказала о том, как часто владельцы десктопных видеокарт GeForce RTX пользуются технологиями RTX (трассировка лучей) и DLSS (сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) в играх:
RTX
- GeForce RTX 40 — 83%;
- GeForce RTX 30 — 56%;
- GeForce RTX 20 — 43%.
DLSS
- GeForce RTX 40 — 79%;
- GeForce RTX 30 — 71%;
- GeForce RTX 20 — 68%.
Для сравнения: в 2018 году, по данным всё той же Nvidia, трассировку лучей включали всего 37% владельцев видеокарт RTX 20-й серии, а DLSS — только 26% пользователей.
В компании также отметили, что на сегодняшний день поддержку RTX имеет более 400 игр и приложений. Кстати, свежее обновление для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей оставило всех под большим впечатлением.
Приведённая выше статистика была собрана в феврале этого года на основе данных миллионов геймеров с видеокартами GeForce RTX.