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Nvidia раскрыла статистику использования рейтрейсинга и DLSS в играх

Компания Nvidia рассказала о том, как часто владельцы десктопных видеокарт GeForce RTX пользуются технологиями RTX (трассировка лучей) и DLSS (сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) в играх:

NVIDIA раскрыла статистику использования рейтрейсинга и DLSS в играх
© Игромания.ру

RTX

  • GeForce RTX 40 — 83%;
  • GeForce RTX 30 — 56%;
  • GeForce RTX 20 — 43%.

DLSS

  • GeForce RTX 40 — 79%;
  • GeForce RTX 30 — 71%;
  • GeForce RTX 20 — 68%.

Для сравнения: в 2018 году, по данным всё той же Nvidia, трассировку лучей включали всего 37% владельцев видеокарт RTX 20-й серии, а DLSS — только 26% пользователей.

В компании также отметили, что на сегодняшний день поддержку RTX имеет более 400 игр и приложений. Кстати, свежее обновление для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей оставило всех под большим впечатлением.

Приведённая выше статистика была собрана в феврале этого года на основе данных миллионов геймеров с видеокартами GeForce RTX.

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