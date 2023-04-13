Nvidia раскрыла статистику использования рейтрейсинга и DLSS в играх

Компания Nvidia рассказала о том, как часто владельцы десктопных видеокарт GeForce RTX пользуются технологиями RTX (трассировка лучей) и DLSS (сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) в играх:

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RTX

GeForce RTX 40 — 83%;

GeForce RTX 30 — 56%;

GeForce RTX 20 — 43%.

DLSS

GeForce RTX 40 — 79%;

GeForce RTX 30 — 71%;

GeForce RTX 20 — 68%.

Для сравнения: в 2018 году, по данным всё той же Nvidia, трассировку лучей включали всего 37% владельцев видеокарт RTX 20-й серии, а DLSS — только 26% пользователей.

В компании также отметили, что на сегодняшний день поддержку RTX имеет более 400 игр и приложений. Кстати, свежее обновление для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей оставило всех под большим впечатлением.