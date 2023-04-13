В главном меню Xbox заметили упоминание подписки Ubisoft+

Пользователи сети начали сообщать о том, что в главном меню их Xbox появилось упоминание подписки Ubisoft+. Аналогичный рекламный баннер заметили и на сайте Ubisoft Store. Правда, обе ссылки пока не работают корректно, а последняя, похоже, ведёт на ещё не вышедшую статью.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Официальное подтверждение тому, что Ubisoft планирует запустить свою подписку на консолях Microsoft появилось ещё в прошлом году. А недавно один из датамайнеров заявил, что Ubisoft+ появится на Xbox уже в этом месяце. На скорый запуск также намекнул известный журналист и инсайдер Джез Корден.

Ubisoft+ даёт доступ как к большой библиотеке уже вышедших игр Ubisoft, так и к будущим проектам в день выхода. Подписка доступна в том числе и на PlayStation в рамках расширенных версий PS Plus.