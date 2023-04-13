$82.09-0.0989.76+0.03
13 минут назад

В главном меню Xbox заметили упоминание подписки Ubisoft+

Игромания.руиещё 1

Пользователи сети начали сообщать о том, что в главном меню их Xbox появилось упоминание подписки Ubisoft+. Аналогичный рекламный баннер заметили и на сайте Ubisoft Store. Правда, обе ссылки пока не работают корректно, а последняя, похоже, ведёт на ещё не вышедшую статью.

В главном меню Xbox заметили упоминание подписки Ubisoft+
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Официальное подтверждение тому, что Ubisoft планирует запустить свою подписку на консолях Microsoft появилось ещё в прошлом году. А недавно один из датамайнеров заявил, что Ubisoft+ появится на Xbox уже в этом месяце. На скорый запуск также намекнул известный журналист и инсайдер Джез Корден.

Ubisoft+ даёт доступ как к большой библиотеке уже вышедших игр Ubisoft, так и к будущим проектам в день выхода. Подписка доступна в том числе и на PlayStation в рамках расширенных версий PS Plus.

Игромания.ру
Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий