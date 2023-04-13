Популярный у геймеров сервис для обмена сообщениями и голосовых звонков Discord начал сотрудничать со спецслужбами США в расследовании утечки секретных документов американских военных и властей, передает Reuters.

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Источник документов пока не известен, но сайт расследований Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) утверждает, что впервые документы с пометками «секретно» опубликовал пользователь Discord.

Представитель Discord заявил, что они уже находятся в контакте со следствием. «Что касается очевидного нарушения путем публикации секретных материалов, мы сотрудничаем с правоохранительными органами», — говорится в заявлении.

Федеральное бюро расследований (ФБР) пока не ответило на запрос агентства о сотрудничестве Discord со спецслужбами США.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что утечку секретных документов Пентагона мог организовать работник одной из американских военных баз, которому не более 20 лет.