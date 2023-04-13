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11 минут назад

Популярная соцсеть начала сотрудничать со спецслужбами США

Газета.Ru

Популярный у геймеров сервис для обмена сообщениями и голосовых звонков Discord начал сотрудничать со спецслужбами США в расследовании утечки секретных документов американских военных и властей, передает Reuters.

Discord начал сотрудничать со спецслужбами США
Фото: Газета.ruГазета.ru

Источник документов пока не известен, но сайт расследований Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) утверждает, что впервые документы с пометками «секретно» опубликовал пользователь Discord.

Представитель Discord заявил, что они уже находятся в контакте со следствием. «Что касается очевидного нарушения путем публикации секретных материалов, мы сотрудничаем с правоохранительными органами», — говорится в заявлении.

Федеральное бюро расследований (ФБР) пока не ответило на запрос агентства о сотрудничестве Discord со спецслужбами США.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что утечку секретных документов Пентагона мог организовать работник одной из американских военных баз, которому не более 20 лет.

Утверждается, что среди «слитых» материалов были такие, доступ к которым имели только сотрудники, прошедшие тщательные проверки. До марта 2023 года материалы публиковались в закрытом чате в Discord.

Игры,Пентагон,ФБР,
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