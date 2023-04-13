Atomic Heart озвучили японские актёры «Атаки Титанов» и Genshin Impact

Atomic Heart озвучили японские актёры Metal Gear, «Атаки Титанов» и Genshin Impact
Mundfish выпустила для Atomic Heart свежий патч, главной особенностью которого стала озвучка на японском языке. Теперь в игре можно услышать голоса известных сейю:
- Акио Оцука — Дмитрий Сеченов (Снейк в Metal Gear, Зенарот в Kingdom Hearts и Бато в Ghost in the Shell);
- Томокадзу Сугита — Михаэль Штокхаузен (Гинтоки в «Гинтаме», Джозеф Джостар в JoJoʼs Bizarre Adventure и Гёмей Химеджима в «Истребителе демонов»);
- Юки Кадзи — Виктор Петров (Эрен Йегер в «Атаке титанов», Коити Хиросэ в JoJoʼs Bizarre Adventure и Сабито в «Истребителе демонов»);
- Ами Косимидзу — Лариса Филатова (Матой Рюко в Kill la Kill, Каллен Штадфилд в Code Geass и Бей Доу в Genshin Impact).
Кроме того, свежий патч адресовал ряд проблем, связанных с геометрией, мерцанием объектов и созданием ресурсов.
Напомним, что Atomic Heart вышла в феврале этого года на РС, PlayStation и Xbox. Ранее Mundfish объявила о том, что число игроков экшена с момента его релиза превысило 5 миллионов. А работавшие на проектом художники опубликовали различные концепты и ассеты.