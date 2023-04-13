Atomic Heart озвучили японские актёры «Атаки Титанов» и Genshin Impact

Mundfish выпустила для Atomic Heart свежий патч, главной особенностью которого стала озвучка на японском языке. Теперь в игре можно услышать голоса известных сейю:

Напомним, что Atomic Heart вышла в феврале этого года на РС, PlayStation и Xbox. Ранее Mundfish объявила о том, что число игроков экшена с момента его релиза превысило 5 миллионов. А работавшие на проектом художники опубликовали различные концепты и ассеты.