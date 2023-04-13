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Atomic Heart озвучили японские актёры Metal Gear, «Атаки Титанов» и Genshin Impact

Mundfish выпустила для Atomic Heart свежий патч, главной особенностью которого стала озвучка на японском языке. Теперь в игре можно услышать голоса известных сейю:

Atomic Heart озвучили японские актёры «Атаки Титанов» и Genshin Impact
© Игромания.ру
  • Акио ОцукаДмитрий Сеченов (Снейк в Metal Gear, Зенарот в Kingdom Hearts и Бато в Ghost in the Shell);
  • Томокадзу СугитаМихаэль Штокхаузен (Гинтоки в «Гинтаме», Джозеф Джостар в JoJoʼs Bizarre Adventure и Гёмей Химеджима в «Истребителе демонов»);
  • Юки КадзиВиктор Петров (Эрен Йегер в «Атаке титанов», Коити Хиросэ в JoJoʼs Bizarre Adventure и Сабито в «Истребителе демонов»);
  • Ами КосимидзуЛариса Филатова (Матой Рюко в Kill la Kill, Каллен Штадфилд в Code Geass и Бей Доу в Genshin Impact).

Кроме того, свежий патч адресовал ряд проблем, связанных с геометрией, мерцанием объектов и созданием ресурсов.

Напомним, что Atomic Heart вышла в феврале этого года на РС, PlayStation и Xbox. Ранее Mundfish объявила о том, что число игроков экшена с момента его релиза превысило 5 миллионов. А работавшие на проектом художники опубликовали различные концепты и ассеты.

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