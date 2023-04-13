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37 минут назад

В новом сезоне Call of Duty: Warzone 2 и MW2 начали продавать преимущества за деньги

Чемпионат.com

Несколько часов назад стартовал третий сезон Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 — и свежие добавления в магазине оставили игроков в ярости. Теперь разработчики продают геймплейные преимущества за реальные деньги.

Новый сезон Call of Duty: Warzone 2 и MW2 привел игроков в ярость
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фанаты обратили внимание, что новые комплекты дают заметное превосходство в режиме DMZ над теми, кто не платит. Вот только ряд преимуществ из комплектов:

  • моментальный доступ к разным наградам — беспилотнику, набору самовозрождения, более ёмкому рюкзаку. В ином случае эти киллстрики и экипировку нужно находить во время матча;
  • возможность купить четвёртый слот для гарантии, чтобы не терять свою экипировку при гибели. Его нельзя получить никак иначе.

На Reddit нововведения называют катастрофическими, ведь это буквально «заплати для победы» (pay-to-win), то есть модель, когда можно заплатить за преимущества перед другими. От такого все публично отказываются, но Call of Duty стабильно попадает в разные скандалы, начиная продавать подобные вещи.

«Что ж, ребята, было весело. Activision сумела обойти EA с таким наглым выкачиванием денег. P2W-система просто делает игру бесполезной».

Третий сезон Call of Duty продлится два месяца, до середины июня.

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