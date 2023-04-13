Новый сезон Call of Duty: Warzone 2 и MW2 привел игроков в ярость

Несколько часов назад стартовал третий сезон Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 — и свежие добавления в магазине оставили игроков в ярости. Теперь разработчики продают геймплейные преимущества за реальные деньги.
Фанаты обратили внимание, что новые комплекты дают заметное превосходство в режиме DMZ над теми, кто не платит. Вот только ряд преимуществ из комплектов:
На Reddit нововведения называют катастрофическими, ведь это буквально «заплати для победы» (pay-to-win), то есть модель, когда можно заплатить за преимущества перед другими. От такого все публично отказываются, но Call of Duty стабильно попадает в разные скандалы, начиная продавать подобные вещи.
«Что ж, ребята, было весело. Activision сумела обойти EA с таким наглым выкачиванием денег. P2W-система просто делает игру бесполезной».
Третий сезон Call of Duty продлится два месяца, до середины июня.