$82.09-0.0989.76+0.03
54 минуты назад

Рэпер Lil Wayne проведёт большую трансляцию файтинга Street Fighter 6

Чемпионат.com

Capcom объявила о большой презентации файтинга Street Fighter 6. Разработчики проведут получасовой стрим, который начнётся 21 апреля в 1:00 мск. Ведущим стрима внезапно выступит рэпер Lil Wayne, а посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале игры.

Рэпер Lil Wayne проведёт большую трансляцию файтинга Street Fighter 6
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее популярный японский стример Эйко Кано проговорился, что до конца апреля должна стартовать бета будущей игры. Вполне возможно, о ней объявят прямо во время стрима — будет она открытой для всех или закрытой только для покупателей, пока неясно.

Street Fighter 6 — новая часть серии культовых файтингов от японского издательства Capcom. Релиз игры состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Разработчики обещают богатый ростер бойцов, глубокую кастомизацию и множество онлайн-турниров.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий