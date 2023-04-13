Рэпер Lil Wayne проведёт большую трансляцию файтинга Street Fighter 6

Capcom объявила о большой презентации файтинга Street Fighter 6. Разработчики проведут получасовой стрим, который начнётся 21 апреля в 1:00 мск. Ведущим стрима внезапно выступит рэпер Lil Wayne, а посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале игры .

Ранее популярный японский стример Эйко Кано проговорился, что до конца апреля должна стартовать бета будущей игры. Вполне возможно, о ней объявят прямо во время стрима — будет она открытой для всех или закрытой только для покупателей, пока неясно.