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57 минут назад

NVIDIA начала продажи видеокарты GeForce RTX 4070 Ti

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Компания Nvidia начала официальную продажу видеокарт GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070, сообщает пресс-служба производителя.

NVIDIA начала продажи видеокарты GeForce RTX 4070 Ti
Фото: NVIDIANVIDIA

В основе обеих видеокарт лежит архитектура NVIDIA Ada Lovelace, которая, как обещается, должна раскрыть «весь потенциал трассировки лучей». Производитель также заявляет, что GeForce RTX 40 и NVIDIA Reflex смогут показать наименьшие задержки и лучшую отзывчивость в управлении.

В России приобрести новинку можно в магазинах DNS и на момент написания статьи цена на их сайте начиналась от 77,9 тысячи рублей за GeForce RTX 4070 Ti, а GeForce RTX 4070 пока в предложении ретейлера не было.

При этом рекомендуемая цена производителем на новинку в странах, где компания представлена официально, составляет 600 долларов.

Сообщается, что по производительности GeForce RTX 4070 схожа с RTX 3080, хотя видеокарта дешевле предшественника.

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