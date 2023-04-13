В новом видео The Elder Scrolls Online: Necrom показали игру за Мастера Рун

Создатели The Elder Scrolls Online выпустили свежий ролик грядущей главы Necrom, в котором показали больше эффектных кадров и игрового процесса за Мастера Рун.

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Напомним, что новый класс позволит использовать могущество древних знаков и забытых книг, чтобы творить магию разрушения, восстановления и защиты. Однако у тайных знаний есть своя цена, которую придётся заплатить, если хочется стать по-настоящему могущественным Мастером Рун.