В новом видео The Elder Scrolls Online: Necrom показали игру за Мастера Рун

Создатели The Elder Scrolls Online выпустили свежий ролик грядущей главы Necrom, в котором показали больше эффектных кадров и игрового процесса за Мастера Рун.

The Elder Scrolls Online: Necrom выходит 5 июня на PC, и 20 июня — на PS5, PS4, и Xbox Series и Xbox One. А в марте игроки получили дополнение Scribes of Fate с новыми подземельями.