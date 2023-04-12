Настольные игры по мотивам видеоигр: подборка лучших

Видеоигры — это хорошо, однако настольные игры порой могут предоставить совершенно иной, более яркий опыт. И да, конечно же существуют настолки, разработанные по мотивам известных видеоигр или вдохновленные ими. Как правило, они не слишком заслуживают внимания — но есть и те, что действительно не жаль разложить. Например пять настолок, о которых мы расскажем сейчас.

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«Адреналин»

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«Адреналин» по ощущениям напоминает соревновательные шутеры старой школы: если точнее, ранние Quake и Unreal Tournament 2004. Конечно, настольные игры физически не могут передать динамику компьютерных, но авторы смогли воссоздать стратегические нюансы аркадных шутеров. Перемещение, менеджмент оружия и боеприпасов, тактические позиции и быстрые решения — «Адреналин» воплощает в себе неочевидные, но важные элементы жанра.

Boardgamegeek

«Bloodborne. Настольная игра»

Адаптации видеоигр в формат настольных игр редко стоят внимания. Чаще всего они просто срубают легкие деньги на поклонниках оригинальных произведений, завлекая их дорогими, но бессмысленными фигурками знакомых персонажей. Но Bloodborne — приятное исключение из этого правила. Настольная версия готического шедевра FromSoftware неплохо передает достоинства первоисточника: высокую сложность, скоротечные, но напряженные сражения и безжалостных монстров.

Boardgamegeek

«Буллет»

«Буллет» вдохновлена жанром shoot-em-up: аркадными экшенами, где игрок должен уклоняться от миллиона вражеских снарядов (как правило, на каком-нибудь летательном аппарате). Разработчики из студии LVL99 Games смогли передать динамику и раж подобных игр при помощи головоломки в реальном времени, где игроки пытаются как можно быстрее очистить свои планшеты от чужих «пуль» — и накидать побольше соперникам. Если вы не страдаете аллергией на аниме, то «Буллет» может подарить много впечатлений.

Boardgamegeek

«Fallout. Настольная игра»

Поклонников старых Fallout расстроит, что настольная адаптация игры построена на каноне эпохи Bethesda Entertainment, который потерял былой шарм… Но хорошая новость в том, что «Fallout. Настольная игра» — неплохая «песочница» для фанатов Fallout 4. Она довольно простая, красивая и приятная наощупь. К тому же, настольная версия отлично передает лучшую часть первоисточника: скитания по пустошам в поисках приключений, добычи и запоминающихся ситуаций.

Boardgamegeek

Anno 1800

Наконец, Anno 1800 — тяжелая экономическая стратегия по мотивам одноименной франшизы Ubisoft, о которой сейчас широкая публика чуть подзабыла. Но настольная Anno может понравиться не только поклонникам первоисточника: это просто крепкий экономический симулятор производственных цепочек, разработанный крайне опытным геймдизайнером.