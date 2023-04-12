Сервера шутера Rogue Company отключат на Switch 20 июня

Авторы условно-бесплатного мультиплеерного командного шутера Rogue Company сообщили о прекращении поддержки серверов проекта для Nintendo Switch — решение вступит в силу уже 20 июня.

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В этой версии уже закрыли возможность внутриигровыхпокупок за реальные деньги, однако запускать шутер пока разрешают — а перенести прогресс можно на другую платформу через свой аккаунт.

Причиной такого хода авторы назвали то, что порт проекта не соответствовал их стандартам качества, а обеспечить должную поддержку они не смогли из-за разных проблем (технических и не только). При этом создатели понимают, что решение расстроит игроков.

Впрочем, всё это позволит разработчикам быстрее решать проблемы шутера на других платформах и чаще выпускать для них обновления.