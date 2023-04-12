Геймер чуть не потерял 39 млн руб. из-за комментария в Steam

Коллекционер скинов для Counter-Strike: Global Offensive под ником Gergely Szabo рассказал в Twitter, как чуть не потерял доступ к своим драгоценным внутриигровым предметам всего из-за одного комментария. На историю Gergely Szabo обратило внимание издание Shazoo.

Фото: Valve Valve

Szabo под товаром одного из пользователей оставил комментарий, в котором указал на ошибку в оформлении ссылки. После этого модераторы Steam заблокировали аккаунт, заподозрив его в мошеннической активности. При этом за аккаунтом коллекционера числились предметы, общая стоимость которых оценивается в $475 тыс., что равно примерно 39 млн руб. по курсу на 12 апреля 2023 года.

«Я купил ваш m9 на gamerpay. Ваша торговая ссылка сломана – пожалуйста, исправьте», – процитировал свое сообщение в Steam коллекционер.

Szabo рассказал, что инцидент произошел 10 апреля, после чего он сразу же написал в службу поддержки Valve. К счастью, там относительно быстро отреагировали на проблему и через двое суток сняли блокировку с профиля коллекционера.

Журналисты считают, что неприятная ситуация произошла из-за новых правил модерации Valve, которые призваны всячески ограничить нелегальную торговлю внутриигровыми предметами в Steam.