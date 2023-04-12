Самые странные аксессуары для Nintendo Switch

Nintendo нисколько не смущает выпуск странной периферии для своих платформ: совсем скоро для Switch появится контроллер, который копирует форму и раскладку культового геймпада GameCube. По этому случаю портал Kotaku вспомнил о самых необычных аксессуарах для консоли — иногда полезных, иногда просто абсурдных.

Фото: Nintendo Nintendo

Dragon Quest Slime Controller

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Геймпад в виде улыбчивого слайма из Dragon Quest — пожалуй, один из самых известных продуктов фирмы HORI. И да, он именно настолько неудобный, насколько может показаться по фотографии. Его физически невозможно подолгу держать в руках: для того, чтобы во что-то играть, контроллер необходимо перевернуть — все клавиши и стики находятся на днище. Тем не менее, это весьма привлекательная вещь для коллекционеров и поклонников Dragon Quest. Жаль только, что HORI прекратила производство геймпада.

HORI

Fidget Pop Bubble Case

Если обычный чехол для Nintendo Switch Lite кажется недостаточно модным и молодежным аксессуаром, почему бы не взглянуть на Fidget Pop Bubble Case? Он сочетает функции чехла и портативной pop-it игрушки: еще совсем недавно они были громким трендом в социальных сетях. Но, если без шуток, это не самый плохой подарок детям, страдающим от СДВГ.

Zuiki Go by Train!!

Японская серия реалистичных железнодорожных симуляторов Densha de Go!! пользуется большой популярностью на родине, поэтому выход очередной игры на Nintendo Switch был отмечен релизом специального контроллера. Фирма Zuiki представила пульт, на котором расположены привычные для Switch кнопки и рычаг — для управления скоростью поезда.

Zuiki

HORI Microphone Cover

Чехол для микрофона от HORI — наверное, самый странный лицензированный аксессуар для Nintendo Switch. И гарантированно самый японский, т.к. ни одна другая страна не любит караоке так, как его любят в Японии. По идее, чехол надевается на микрофон, подключенный к Switch, и изолирует звук, чтобы пение не было слышно другим людям, но… Со стороны он выглядит так, будто бы человек засунул лицо в фен.

HORI

FASTSNAIL Joy-Con Grips

Switch поставляется с подставкой под джой-коны, которая превращает два маленьких контроллера в один стандартный, но одиночные джой-коны все еще довольно неудобно держать в руках. FASTSNAIL Joy-Con Grips же превращает каждый джой-кон в полноразмерный геймпад: это звучит странно, но должно быть довольно удобно на практике.