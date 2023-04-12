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СМИ: в Россию начали ввозить продукцию Nintendo

Новая компания руководителя российского подразделения японской компании Nintendo Яши Хаддажи «Ачивка» приступила к поставкам продукции производителя видеоигр. Об этом сообщает «Коммерсант».

СМИ: в Россию начали ввозить продукцию Nintendo
© globallookpress.com

Telegram-канал Nintendo Switch On ранее разместил фотографию с картриджем игры Metroid Prime Remastered. В данных о поставщике указано ООО «Ачивка».

Компанию зарегистрировали в ноябре прошлого года по тому же адресу, что и российское подразделение Nintendo.

«Яшу Хаддажи и его новую компанию ООО "Ачивка" можно поздравить с началом финансовой деятельности», – указано в сообщении.

Отмечается, что автор фотографии работает в сети «Эльдорадо». Издание обратилось в пресс-службу «М.Видео-Эльдорадо» для уточнения деталей. Там заявили, что сетью используются «различные законодательно разрешенные механики» для того, чтобы импортировать и продавать продукцию.

Об остановке компанией Nintendo поставок продукции в Россию стало известно год назад. Из-за геополитической ситуации японская компания приняла решение об отключении в РФ своего цифрового магазина Nintendo eShop. Вместе с тем фирма официально не заявляла, что покидает российский рынок.

Ранее в Российской ассоциации электронных коммуникаций оценили падение рынка онлайн-игр в 80% по итогам года.

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