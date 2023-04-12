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Российский шутер «Калибр» вышел в Steam

Российская многопользовательская онлайн-игра «Калибр» добралась до Steam. Ранее игра была доступна только в собственном лаунчере проекта, сейчас же в шутер можно полностью бесплатно сыграть на платформе Valve.

Российский шутер «Калибр» вышел в Steam
© 1С-777 LIMITED

К релизу игры на новой площадке разработчики также подготовили задание «Добро пожаловать в Steam». В период с 12 по 19 апреля пользователи смогут получить 400 внутриигровых монет за вход и выполнение квеста ежедневно — всего за неделю можно заработать 3200 игровой валюты.

«Калибр» — тактический командный шутер от третьего и от первого лица про современный спецназ. Игрокам доступны четыре класса, три режима и десятки проработанных карт. Релиз игры в формате открытой беты состоялся осенью 2019 года.

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