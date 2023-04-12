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39 минут назад

Продажи The Last of Us 2 внезапно выросли в Британии — аж на 999%

Чемпионат.com

Издание Gamesindustry.biz по традиции опубликовало недельный чарт продаж игр в Великобритании. Как и всегда, в список попали продажи физических копий видеоигр с 3 по 8 апреля.

Продажи The Last of Us 2 выросли в Британии на 999%
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ремейку Resident Evil 4 не удалось сохранить первую строчку — его сместила FIFA 23, которую продолжают покупать огромными тиражами. Отличную выдержку показывает и Hogwarts Legacy, которая закрепилась на третьей строчке чарта.

Самым большим изменением топа стал резкий рост продаж The Last of Us Part 2. Экшен вернулся в десятку самых продаваемых игр Британии благодаря скачку в 999%. Ранее аналогичный подъём произошёл и с Gotham Knights.

Топ-10 продаж в рознице Британии с 3 по 8 апреля:

  1. FIFA 23
  2. Resident Evil 4
  3. Hogwarts Legacy
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. The Last of Us Part 2
  6. Call of Duty: Modern Warfare 2
  7. Gran Turismo 7
  8. EA Sports PGA Tour
  9. God of War Ragnarok
  10. Super Mario Odyssey
Игры,ФИФА,
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