Ghostwire: Tokyo вышла на Xbox Series и получила масштабное обновление

12 апреля Ghostwire: Tokyo добралась до консолей Xbox Series и сервиса Game Pass спустя год эксклюзивности на ПК и PlayStation 5. Вместе с этим авторы выпустили большое обновление Spider's Thread, которое добавило в игру большое количество контента.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Основным нововведением стал отдельный роглайт-режим, в котором игрокам необходимо сражаться с врагами и выполнять задания, стараясь не умереть. Разработчики приготовили больше 120 уровней, между которыми пользователи могут отправиться в специальный хаб и улучшить способности героя.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks