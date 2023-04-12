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44 минуты назад

Ghostwire: Tokyo вышла на Xbox Series и получила масштабное обновление с новым режимом

Чемпионат.com

12 апреля Ghostwire: Tokyo добралась до консолей Xbox Series и сервиса Game Pass спустя год эксклюзивности на ПК и PlayStation 5. Вместе с этим авторы выпустили большое обновление Spider's Thread, которое добавило в игру большое количество контента.

Ghostwire: Tokyo вышла на Xbox Series и получила масштабное обновление
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Основным нововведением стал отдельный роглайт-режим, в котором игрокам необходимо сражаться с врагами и выполнять задания, стараясь не умереть. Разработчики приготовили больше 120 уровней, между которыми пользователи могут отправиться в специальный хаб и улучшить способности героя.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks

Кроме того, разработчики улучшили боевую систему и ввели новые умения, а также расширили бестиарий врагов и добавили новые коллекционные предметы в открытый мир.

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