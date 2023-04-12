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1 час назад

Стримера завалило обломками потолка во время прямой трансляции

Газета.Ru

В доме начинающего Twitch-стримера Dylastein обрушился потолок, когда он играл в онлайн-шутер Counter-Strike: Global Offensive. Инцидент произошел 10 апреля и попал в запись эфира.

На видео слышно, как за спиной у стримера что-то хрустит, но Dylastein ничего не слышит, поскольку у него на голове наушники. Через несколько мгновений потолок в комнате с грохотом разваливается, после чего стример вскакивает и начинает ругаться.

Позже Dylastein написал в соцсетях, что причиной обвала стал неисправный кондиционер. Конденсат от воздуха скапливался над потолком и со временем размочил гипсокартонную обшивку, которая со временем не выдержала нагрузку и развалилась на части.

Стример также отметил, что никто из присутствующих в доме не пострадал. Не пострадал и компьютер контент-мейкера. А вот кровать Dylastein оказалась испачкана и повреждена стройматериалами.

На Twitch-канал Dylastein подписаны всего чуть больше 200 человек. Несмотря на это, фрагмент с обрушением потолка в профиле стримера на момент публикации набрал уже 250 тыс. просмотров.

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