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Призрачная защита — в Ghostwire: Tokyo добавили Denuvo

Свежее бесплатное обновление Spider’s Thread для Ghostwire: Tokyo принесло с собой один неприятный «сюрприз» — в игру добавили защиту Denuvo.

В Ghostwire: Tokyo добавили Denuvo
© Игромания.ру

Сперва намёки на это нашли в файлах проекта, а затем информацию подтвердило издание DSOGaming, проведя небольшое исследование по этому поводу. В частности, они получили оповещение об ошибке, характерное для всех игр с этой защитой.

Игромания.ру

Причины подобного решения не объясняют, но оно выглядит достаточно странно — релиз игры состоялся ещё в прошлом году. Автор DSOGaming предположил, что ход может быть связан с потенциальным дополнением, которое готовят для проекта. Но на данный момент это лишь теория.

В обновлении Spider’s Thread авторы добавили свежие локации, побочные задания, катсцены, врагов, способности и режим «рогалика». Кроме того, сама Ghostwire: Tokyo теперь доступна и на Xbox Series.

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