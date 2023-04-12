В Ghostwire: Tokyo добавили Denuvo

Свежее бесплатное обновление Spider’s Thread для Ghostwire: Tokyo принесло с собой один неприятный «сюрприз» — в игру добавили защиту Denuvo.

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Сперва намёки на это нашли в файлах проекта, а затем информацию подтвердило издание DSOGaming, проведя небольшое исследование по этому поводу. В частности, они получили оповещение об ошибке, характерное для всех игр с этой защитой.

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Причины подобного решения не объясняют, но оно выглядит достаточно странно — релиз игры состоялся ещё в прошлом году. Автор DSOGaming предположил, что ход может быть связан с потенциальным дополнением, которое готовят для проекта. Но на данный момент это лишь теория.