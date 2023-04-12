Вышла книга с рецептами пиксельных блюд из игры Minecraft

В США состоялся релиз официальной поваренной книги с рецептами из популярной игры Minecraft от студии Mojang. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Фото: Minecraft Minecraft

В книгу включены более 40 оригинальных основных блюд, закусок, десертов и напитков. В частности, в книге можно найти инструкции по приготовлению «Пирога с зарытыми сокровищами» и «Подозрительного рагу».

Eurogamer пишет, что в качестве превью издатель книги опубликовал несколько рецептов. С их помощью можно приготовить, например, «Цветочную лесную зелень», «Глиняную помадку», а также «идеально слизистый» чай с неаппетитным названием «Комок слизи».

Автором поваренной книги выступила кулинар Тара Теохарис. Ранее она выпустила сборник рецептов блюд из серии игр Tomb Raider.

В США поваренную книгу по Minecraft уже можно купить за $20 (примерно 1,6 тыс. руб. по курсу на 12 апреля 2023 года). В Европе новинка начнет продаваться 18 мая.