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В Overwatch 2 стартовал четвёртый сезон с новым героем — Ткачом Жизни

11 апреля в Overwatch 2 начался четвёртый сезон поддержки, главным нововведением которого стал новый герой — Ткач Жизни. Персонаж получил озвучку на русском языке, хотя до этого Blizzard не выпускала локализованных трейлеров с ним.

В Overwatch 2 стартовал четвёртый сезон с новым героем
© Чемпионат.com

Открыть Ткача Жизни можно на 45-м уровне нового боевого пропуска или купив премиальную версию Battle Pass. Подробнее об умениях персонажа мы рассказывали в отдельном материале.

В новом сезоне разработчики улучшили баланс других персонажей, а также анонсировали грядущие события. Так, 11-го числа стартовал «BOB & Weave» — командный режим 3х3, в котором необходимо убивать врагов с помощью Б.О.Ба. За выполнение испытаний игроки смогут открыть специальные награды, включая эпический облик для Ткача Жизни.

Сразу после старта четвёртого сезона в Overwatch 2 возникли технические неполадки. Некоторые пользователи жаловались на ожидание в очередях и большую задержку в матчах, однако через несколько часов игра работала в штатном режиме.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard

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