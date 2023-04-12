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15 минут назад

Bethesda убрала со страницы Starfield в Steam упоминание поддержки русского языка

Игромания.ру

На странице Starfield в Steam больше нет упоминания о поддержке русского языка — соответствующие изменения, согласно SteamDB, были внесены около 11 часов назад.

Cо страницы Starfield в Steam убрали упоминание поддержки русского языка
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Примечательно, что информация о русской локализации находилась на странице игры практически с момента её появления в магазине Valve. Ни Bethesda, ни Microsoft не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, что Starfield выходит 6 сентября на PC и Xbox, в том числе и в подписке Game Pass. А 11 июня Bethesda проведёт Starfield Direct, специальное шоу, посвящённое игре. Кстати, известно, что в ней будет много насилия и запрещённых веществ, а также лёгкая нагота.

Игромания.ру
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