Cо страницы Starfield в Steam убрали упоминание поддержки русского языка

На странице Starfield в Steam больше нет упоминания о поддержке русского языка — соответствующие изменения, согласно SteamDB, были внесены около 11 часов назад.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Примечательно, что информация о русской локализации находилась на странице игры практически с момента её появления в магазине Valve. Ни Bethesda, ни Microsoft не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, что Starfield выходит 6 сентября на PC и Xbox, в том числе и в подписке Game Pass. А 11 июня Bethesda проведёт Starfield Direct, специальное шоу, посвящённое игре. Кстати, известно, что в ней будет много насилия и запрещённых веществ, а также лёгкая нагота.

Игромания.ру