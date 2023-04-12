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В The Last of Us Part I на PS5 добавили футболки Элли из сериала «Одни из нас»

Разработчики The Last of Us Part I выпустили патч 1.03 для клиента игры на консоли PlayStation 5.

В The Last of Us Part I на PS5 добавили футболки Элли из сериала
© Чемпионат.com

Он немного исправил ряд механик — к примеру, оружие теперь перезаряжается быстрее после снятия с кобуры, а атаки ближнего боя с использованием двуручного оружия теперь могут убить оглушённых врагов.

Вместе с этим Naughty Dog исправила ряд ошибок в локализации на некоторых языках — полный список изменений можно почитать на сайте студии.

Кроме того, в игру были добавлены новые косметические предметы — футболки, которые носит персонаж Элли в сериальной адаптации от HBO.

Naughty Dog

Первый сезон сериала «Одни из нас» вышел в начале 2023 года и получил высокие оценки как от экспертов, так и от обычных зрителей.

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