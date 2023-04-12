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45 минут назад

Discord разрешил бесплатно передавать файлы до 25 мегабайт — ранее было только 8 МБ

Чемпионат.com

Руководство мессенджера Discord увеличило лимит на передачу файлов с 8 до 25 мегабайт — новая возможность уже сейчас доступна для всех пользователей.

Discord разрешил бесплатно передавать файлы до 25 мегабайт
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее передавать большие файлы в Discord могли только обладатели Nitro-подписки. Тем не менее у них всё ещё остаётся преимущество перед обычными пользователями: за $ 3 можно увеличить максимальный размер передаваемых файлов до 50 MB, а за десятидолларовую подписку можно передавать по 500 МБ.

Ранее Discord стал частью новой прошивки игровой консоли PlayStation 5 — с начала марта владельцы приставки могут общаться с пользователями ПК, смартфонов (iOS, Android), Xbox One и Xbox Series. При этом для подключения к голосовому чату всё равно приходится использовать мобильное приложение.

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