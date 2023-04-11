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В VK Play бесплатно раздают платформер о спасении Вселенной от преступников

Студия Anti-Pattern бесплатно отдает пиксельный рогалик-платформер Space Roguelike Adventure. В честь Дня космонавтики игру можно забрать в VK Play до 13 апреля.

В VK Play бесплатно раздают платформер о спасении Вселенной от преступников
© playstation store

События Space Roguelike Adventure разворачиваются на Радужной планете. Ее магнитное поле было настолько сильным, что оно разрушило защитный барьер соседей планеты-тюрьмы Абаказ. Орда опасных космических преступников оказалась на воле и обосновалась в ранее необитаемых землях.

Главному герою предстоит спасти Вселенную, посетив пять уникальных планет. Игроков ждет масса разнообразных боссов, две концовки, энергетические мечи и процедурно-генерируемые уровни.

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