В VK Play бесплатно раздают платформер о спасении Вселенной от преступников

Студия Anti-Pattern бесплатно отдает пиксельный рогалик-платформер Space Roguelike Adventure. В честь Дня космонавтики игру можно забрать в VK Play до 13 апреля.

События Space Roguelike Adventure разворачиваются на Радужной планете. Ее магнитное поле было настолько сильным, что оно разрушило защитный барьер соседей планеты-тюрьмы Абаказ. Орда опасных космических преступников оказалась на воле и обосновалась в ранее необитаемых землях.