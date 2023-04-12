Авторы Hogwarts Legacy анонсировали стрим

Разработчики Hogwarts Legacy из студии Avalanche Software анонсировали новый стрим Legacy Live, на котором расскажут какие-то подробности о развитии игры.

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Трансляция пройдёт на официальном Twitch-канале компании 12 апреля, в 19:00 мск. Содержание эфира пока не раскрывается, но геймеры надеются услышать новости о версии для PS4 и Xbox One или намёки на планируемые дополнения.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series и получила отличные отзывы со стороны игроков, а прибыль от проекта стали сравнивать с прибылью фильмов по «Гарри Поттеру».