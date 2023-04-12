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10 минут назад

Новый сюжетный контент в Diablo 4 будет выходить каждые три месяца

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Как рассказал сотрудник Blizzard Джо Пьепиора, цель команды разработчиков — выпускать новый сюжетный контент для Diablo 4 каждые три месяца. Речь идёт не о полноценных сюжетных расширениях, а о небольших главах, в которых будут некие новые механики.

Новый сюжетный контент в Diablo 4 будет выходить каждые 3 месяца
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Каждое подобное обновление игры будет включать в себя в том числе и новый боевой пропуск — с бесплатным и платным контентом внутри. Первый сезон поддержки стартует уже после релиза игры, однако точных сроков пока не назвали.

Ранее Blizzard также анонсировала 29-й, финальный сезон поддержки в Diablo 3. После этого разработчики переключатся на поддержку новой части серии, а для триквела будет выходить повторяющийся контент из прошлых обновлений.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня.

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