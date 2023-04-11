Лучшие idle-игры для Android в 2023 году

Развитие смартфонов изменило представления о том, как пользователи могут взаимодействовать со своими смартфонами. Например, оно привело к появлению idle-игр: проектов, в которые достаточно заходить лишь на пару минут в день — весь скучный прогресс происходит «за кадром», пока игрок занимается другими делами. Если вы ищете нечто подобное, то мы составили список из пяти самых интересных idle-игр на Android.

Фото: Steam Steam

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Fallout Shelter вышла за несколько месяцев до релиза «полноценной» Fallout 4 в 2015-м и моментально стала мобильным хитом среди поклонников франшизы. Как можно догадаться по названию, игра предлагает пользователям стать смотрителями собственного убежища: набирать людей, строить новые комнаты, следить за комфортом подопечных и периодически организовывать вылазки на поверхность.

Steam

Idle Heroes — одна из самых популярных представительниц своего жанра, где игрокам выпадает шанс сколотить гильдию героев для противостояния силам зла. Ростер Idle Heroes насчитывает более 400 персонажей, которых нужно прокачивать и комбинировать в пошаговых сражениях — в том числе соревновательных и кооперативных.

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Не каждая idle-игра обязательно должна быть RPG. Например, Cats & Soup — невероятно милая, расслабляющая игра про кошек, которые просто хотят сварить вкусный суп. Их можно наряжать в смешные шляпы, выбирать, какой суп они приготовят, продавать блюда, собирать ресурсы — даже создать собственный плейлист для релаксации.

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Egg, Inc. в каком-то смысле можно сравнить с Cookie Clicker — только здесь вместо бесконечного межгалактического производства печенья игрок развивает собственную птицеферму. И да, она может стать достаточно большой для того, чтобы построить филиалы на соседних планетах.

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RAID: Shadow Legends давно стала предметом мемов из-за довольно навязчивой рекламы в социальных сетях (особенно YouTube), но одного у игры не отнять. Ее смело можно назвать самой красивой представительницей жанра idle-игр. Если вы предпочитаете фэнтези и на дух не переносите проекты, оформленные в мультяшном стиле, возможно, RAID — лучший из вариантов.